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في سابقة تاريخية.. ألمانيا تعين أول امرأة في منصب قيادي بالبحرية (صور)

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في سابقة تاريخية.. ألمانيا تعين أول امرأة في منصب قيادي بالبحرية (صور)
Gettyimages.ru
في سابقة تاريخية.. ألمانيا تعين أول امرأة في منصب قيادي بالبحرية
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أعلنت البحرية الألمانية يوم الجمعة، ترقية امرأة إلى منصب قيادي في البحرية.

وأعلنت مدرسة التكنولوجيا البحرية في باروف قرب مدينة شترالسوند المطلة على بحر البلطيق، تعيين الكابتن كورفيت فيكتوريا كيتسمان (36عاما) قائدة على مجموعة التدريس (C) في المدرسة.

ولا يعد هذا التعيين خطوة معتادة بحسب قائد المدرسة سفين يانسن، الذي قال: "أعتقد أنه من الرائع أن تكون لمدرستنا السبق في تعيين أول قائدة بحرية".

وأوضح يانسن أن المجموعة التدريسية (C) هي وحدة تدريب أساسية تضع الأساس لمهن المجندين.

ولفت إلى أن عمل المجندين تحت قيادة امرأة كقائد كتيبة عند انضمامهم للمرة الأولى إلى القوات المسلحة سيشكل تصورات للسنوات المقبلة.

المصدر: وسائل إعلام ألمانية

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