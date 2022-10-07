طهران تنتقد "الاستجابة البطيئة" لشرطة الدنمارك بعد اقتحام إيراني سفارتها في كوبنهاغن

انتقدت طهران الشرطة الدنماركية، وقالت إن استجابتها كانت "بطئية" بعد دخول إيراني يحمل سكينا إلى سفارتها في كوبنهاغن، كان يستهدف السفيرة.

وفي بيان صدر عن الخارجية الإيرانية، قالت السفيرة أفسانه نديبور: "دخل المعتدي الذي كان يحمل سكينا السفارة وأثار الرعب (...) وتسبب بأضرار للسيارات المركونة في موقف سيارات السفارة".

وقالت الخارجية الإيرانية "من المؤسف أن يتم ارتكاب مثل هذا الهجوم في قلب أوروبا ضد امرأة وسفيرة تتمتع بحصانة دبلوماسية، والشرطة غير موجودة في الوقت المناسب في المكان".

الشرطة الدنماركية قالت في بيان إنها اعتقلت "إيرانيا يبلغ 32 عاما صباح اليوم الجمعة بعدما دخل مجمع سفارة إيران في كوبنهاغن حاملا سكينا"، وأشارت إلى أن أحد موظفي السفارة اعترضه قبل أن يتمكن من دخول المبنى.

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واوضحت الشرطة أن المشتبه به، الذي ينبغي أن يمثل أمام قاض يوم غد السبت ليتم توقيفه احتياطيا، يواجه اتهامات بالتخريب والعنف وجرائم ضد أشخاص يتمتعون بحماية دبلوماسية.

وأعلنت الشرطة الدنماركية أنها اتخذت، بعد الحادثة، "الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية سفارة إيران وموظفيها".

يذكر أن إيران تشهد احتجاجات منذ 16 الشهر الماضي، إثر وفاة الشابة مهسا أميني خلال احتجازها لدى "شرطة الأخلاق" في طهران، وبعد توقيفها بسبب "ارتداء الحجاب بطريقة خاطئة"، وشهدت عدة بلدان مسيرات تضامن مع تلك الاحتجاجات.

المصدر: "أ ف ب"