فيديو.. باريس تدين مجددا اعترافات فرنسيين بالتجسس في إيران

دانت فرنسا مجددا "الفيديو المثير للغضب" لاعترافات بالتجسس أدلى بها فرنسيان اعتقلا في مايو بإيران، ونددت بـ"اعترافات باطلة تم انتزاعها بالإكراه".

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية "بثت إيران اليوم ما قدمته على أنه "التقرير الكامل" عن الاعتراف "المزعوم" لمواطنيننا سيسيل كولر وجاك باري، وهذا الفيديو المثير للغضب يصور اعترافات كاذبة انتُزعت بالإكراه".

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وأضافت "فرنسا تنفي بشكل قاطع هذه الاتهامات الباطلة، وتطالب بالإفراج الفوري عن مواطنيها المعتقلين تعسفا".

واعتبرت باريس الخميس أن بث إيران ما وصفته بأنه "اعترافات" بالتجسس هو "مسرحية غير لائقة ومثيرة للاشمئزاز وغير مقبولة ومخالفة للقانون الدولي".

في الشريط، تقول امرأة بالفرنسية إنها تدعى سيسيل كولر وإنها ضابطة استخبارات في عمليات "الإدارة العامة للأمن الخارجي" (دي جي اس أو)، جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي.

واعتقل الفرنسيان في وقت كانت إيران تشهد تظاهرات معلمين يطالبون بإصلاحات متعلقة بالأجور ورواتب التقاعد ويدعون للإفراج عن زملاء لهم أوقفوا خلال تظاهرات سابقة.

وكانت إيران أعلنت في 11 مايو توقيف أوروبيّين "دخلا البلاد بهدف إثارة الفوضى وزعزعة استقرار المجتمع"، ونددت السلطات الفرنسية باعتقال الفرنسيين معتبرة أن "لا أساس له" وطالبت "بالإفراج الفوري عنهما".

واتهمت طهران مطلع يوليو "نقابيين فرنسيين" اعتقلا في مايو "بالمساس بأمن البلاد".

از دو تبعه فرانسوی هم فیلم #اعتراف_اجباری تهیه کردند. آیا نمی‌شه از دولت فرانسه خواست برای این کار جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهد؟#مهسا_امینی#نیکا_شاکرمیpic.twitter.com/rbVMNcftbE — Moloud.Hajizadeh (@HajizadehMoloud) October 6, 2022

المصدر: أ ف ب