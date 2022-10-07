روسيا تسجل زيادة في نشاط قوات الناتو النووية

أكد نائب رئيس دائرة وزارة الخارجية الروسية لحظر انتشار الأسلحة النووية، قسطنطين فورونتسوف، أن موسكو سجلت زيادة في نشاط القوات النووية للدول الغربية.

وقال فورونتسوف في اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة: "سجلنا مؤشرات تؤكد زيادة نشاط القوات النووية الغربية"، مشيرا للخطاب غير المسؤول للدول الغربية.

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وقال: "هدد ممثلو الولايات المتحدة قبل أسبوع عبر وسائل الإعلام بإمكانية توجيه ضربة للعاصمة الروسية. في حين أن هذا لم يأت من السياسيين، بل من العسكريين. وإذا اعتبرت واشنطن مثل هذا الخطاب مسؤولا ومقبولا، فإن الغالبية العظمى من الدول في هذه القاعة لن توافقها".

المصدر: نوفوستي