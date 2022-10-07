مكتب زيلينسكي ينفي اتخاذه قرارا نهائيا بصدد حضوره قمة العشرين

نفى المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية سيرغي نيكيفوروف الأنباء عن قرار الرئيس فلاديمير زيلينسكي حضور قمة مجموعة العشرين.

وقال نيكيفوروف لوكالة "سترانا" الأوكرانية: "لا، لم يتم اتخاذ القرار النهائي حتى الآن".

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وأعلن السفير الإندونيسي لدى الإمارات حسين باجيس، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي وافقا على حضور قمة العشرين المزمعة في إندونيسيا.

يذكر أن مجموعة العشرين‏ منتدى دولي يجمع الحكومات ومحافظي البنوك المركزية من 19 دولة والاتحاد الأوروبي.

وتأسست سنة 1999، لتحديد السياسات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي الدولي، ومعالجة القضايا التي تتجاوز مسؤوليات دولة على حدة.

ووسّعت مجموعة العشرين جدول أعمالها منذ عام 2008، حيث أصبح يشارك في قممها رؤساء الحكومات ورؤساء الدول ووزراء المالية والخارجية وممثلو مراكز الفكر الدولية.

المصدر: نوفوستي