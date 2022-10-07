الكرملين يدعو القادة الأجانب إلى أخذ تصريحات زيلينسكي بجدية وعدم تجاهلها

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موسكو لا يمكن أن تتجاهل تصريحات فلاديمير زيلينسكي حول توجيه ضربة نووية استباقية لروسيا، وتدعو قادة الدول الأخرى لأن تحذو حذوها في ذلك.

وصرح بيسكوف لقناة "روسيا-1" التلفزيونية: "لا يمكننا تجاوز ذلك، وندعو قادة الدول الأخرى على عدم تجاوزها، لأن هذه تصريحات خطيرة للغاية. حيث يعني هذا أن رئيس أوكرانيا يدعو الدول الرائدة في العالم، دول النادي النووي، إلى توجيه ضربة وقائية ضد بلدنا، ضد روسيا".

وقال زيلينسكي في وقت سابق إنه على الناتو توجيه ضربات "استباقية" لروسيا، وعدم "انتظار الضربات النووية الروسية".

المصدر: نوفوستي