الكرملين: تصريحات زيلينسكي تؤكد صواب قرار بوتين بدء العملية العسكرية في أوكرانيا

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إندعوة فلاديمير زيلينسكي الناتو لضرب روسيا، تؤكد صواب قرار الرئيس فلاديمير بوتين إطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في كلمة ألقاها عبر تقنية اتصال الفيديو أمام معهد "لوي" الأسترالي: "ماذا يجب أن يفعل الناتو؟ القضاء على احتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية...الضربات الاستباقية حتى يعرفوا ماذا سيحدث لهم إذا استخدموها. وليس انتظار الضربات النووية الروسية، وبعد ذلك القول: "هذا ما يجب على الناتو فعله".

وأكدت القيادة الروسية مؤخرا أن موسكو ملتزمة تماما ببيان قادة الدول النووية الخمس بشأن عدم جواز شن حرب نووية، ولكنها أكدت أيضا حقها في استخدام الأسلحة النووية وفقا للعقيدة النووية الروسية، أي في حالة هوجمت روسيا أو حلفاؤها باستخدام هذا النوع من الأسلحة، أو إذا هدد العدو باستخدام الأسلحة التقليدية وجود الدولة الروسية.

المصدر: نوفوستي