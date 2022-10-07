عمدة أمستردام تحث أوروبا على عدم تجريم تعاطي الكوكايين

طالبت عمدة أمستردام فيمكي هالسيما، في مؤتمر لمكافحة الجريمة المنظمة اليوم الجمعة بإلغاء تجريم الكوكايين في أوروبا.

وقالت هالسيما خلال المؤتمر الذي حضره ممثلون عن بلجيكا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا: "لقد أظهر تنظيم الكحول والتدخين أنه من الممكن السيطرة على الإجرام مع الحد من الأضرار التي تلحق بالصحة. وبصراحة، أنا مقتنعا بأن أفضل نتيجة لمجتمعنا يمكن تحقيقها بإلغاء تجريم الكوكايين وتنظيم سوقه".

وشددت على أنه من خلال تجريم العرض والطلب، فإن أوروبا تساعد فقط السوق الإجرامية، والحرب على المخدرات لا تنجح.

وذكرت أنها تعتزم حظر بيع الماريخوانا للسياح في المقاهي، وحظر بيع القنب في المقاهي للسيطرة على سوق الأدوية الخفيفة المحلية.

المصدر: نوفوستي