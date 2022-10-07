بيسكوف: الاختلاف في وجهات نظر القيادة الروسية جزء من آلية العمل الطبيعية

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لصحيفة "واشنطن بوست" وجود اختلاف في وجهات النظر بين أقطاب القيادة الروسية حول بعض القضايا، مشيرا إلى أن هذا جزء من آلية العمل الطبيعية.

وقال بيسكوف: "هناك اختلافات في بعض الأحيان. حيث يعتقد البعض أنه يجب علينا التصرف بشكل مختلف، لكن هذا كله جزء من آلية العمل الطبيعية".

ولدى سؤاله عن الخلافات في "الدائرة المقربة" من بوتين، أشار بيسكوف إلى وجود "خلافات عمل" حول الاقتصاد، وإدارة العملية العسكرية، ونظام التعليم.

وجدد التأكيد أن هذا جزء من آلية العمل الطبيعية وليس مؤشرا على أي انقسام.

المصدر: نوفوستي