قال الصحفي الأمريكي جوش هامر، كاتب عمود في صحيفة "نيوزويك" ومؤلف بودكاست ومضيف المؤتمر الوطني للمحافظين، إنه سئم من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأضاف: "زيلينسكي مريض بالفعل.. فلاديمير زيلينسكي يجعلني أشعر بالغثيان".

واعترف العديد بأن لديهم نفس المشاعر تجاه الرئيس الأوكراني، على الرغم من أن البعض انتقدوا الصحفي.



ومع ذلك، اشتكى معظم المستخدمين من كثرة وجود زيلينسكي في فضاء المعلومات وتذكروا تصريحاته العدوانية.



وكتب أحد المتابعين: "يريد الحرب فقط عندما يكون اقتراح السلام مطروحا على الطاولة، وفي نفس الوقت يحاول سرقة دافعي الضرائب من جميع أنحاء العالم".

وأشار إلى الدعاية المناهضة لروسيا من جانب أوكرانيا، والمطالبة بتزويد أوكرانيا بالأسلحة وتحدث عن اختلاس المساعدات المالية من قبل سلطات كييف.





المصدر: نوفوستي