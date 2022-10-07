السلطات الهولندية توقف رجلا يشتبه بتسليمه شرائح إلكترونية لجهات روسية

أعلنت السلطات الهولندية اعتقال رجل "يشتبه في بيعه شرائح إلكترونية على ما يبدو إلى شركات وكيانات روسية"، في انتهاك للعقوبات التجارية التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

وقالت إدارة المعلومات والتحقيقات الضريبية الهولندية في بيانها إنه يمكن استخدام هذه الرقائق التي سلمت على ما يبدو إلى شركات وكيانات في روسيا، في صناعة الأسلحة.

وصرحت متحدثة باسم الإدارة لوكالة فرانس برس بأن المشتبه به يحمل الجنسيتين الروسية والهولندية.

وزعمت أن "صناعة الأسلحة الروسية تعاني حاليا من نقص خطير في هذه الرقائق الدقيقة"، وأن "دائرة التحقيقات الجنائية تدخلت لوقف عمليات التسليم هذه وإجراء تحقيق أوسع في الأعمال الجنائية المحتملة للمشتبه به".

وتابعت أن الرجل البالغ 55 عاما أوقف قيد التحقيق في 30 سبتمبر، بناء على بلاغ من أحد المصارف إلى وحدة الاستخبارات المالية.

وقالت إدارة المعلومات والتحقيقات الضريبية إن "المشتبه به تظاهر عمدا على ما يبدو أن هذه البضائع لها وجهة مختلفة عن الوجهة النهائية الفعلية روسيا، من أجل الالتفاف على العقوبات المفروضة على موسكو".

🚨 With the support of Europol, the Dutch Fiscal Information and Investigation Service @FIOD has arrested an individual in the Netherlands believed to be circumventing the EU trade sanctions against Russia.



Press release ⤵️https://t.co/HiZ2dzLljZpic.twitter.com/i7YVpBrW28 — Europol (@Europol) October 7, 2022

المصدر: أ ف ب