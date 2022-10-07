الولايات المتحدة.. قوات الأمن تعتقل رجلا طعن 8 أشخاص وقتل 2 في لاس فيغاس

أعلنت شرطة مدينة لاس فيغاس أن رجلا طعن 8 أشخاص وقتل اثنين منهم في هجوم غير مبرر، الخميس، في شارع "لاس فيغاس ستريب"، وتم اعتقاله بعد ذلك بوقت قصير.

وقالت إدارة شرطة مدينة لاس فيغاس في مؤتمر صحفي مساء الخميس، إن الضحايا بينهم سائحون وسكان محليون.

وذكرت السلطات أن المشتبه به في أوائل الثلاثينيات من عمره وليس من المنطقة، استخدم سكينا كبيرا ذي نصل طويل وتم احتجازه بعد الهجوم بفترة وجيزة، وقال المسؤولون إنهم يعملون على تأكيد هويته.

وأشارت الشرطة إلى أن الرجل سيحتجز في مركز احتجاز مقاطعة كلارك.

وأفادت إدارة الشرطة في بيان بأن من بين الأشخاص الثمانية الذين تعرضوا للطعن، توفي شخص في مكان الحادث وتوفي آخر في مستشفى قريب.

وأضافت أن ستة ضحايا آخرين نقلوا إلى المستشفى، ثلاثة منهم في حالة حرجة وثلاثة في حالة مستقرة.

ووقعت عملية الطعن قبل الظهر بقليل على رصيف بشارع لاس فيغاس ستريب جنوب لاس فيغاس، وأشارت الشرطة إلى أن دوافع المشتبه به لم تعرف بعد.

ونقلت تقارير إخبارية محلية عن المارة قولهم إن بعض الضحايا ربما كن "فتيات استعراض" يلتقطن الصور مع السياح في الشارع.

وقال حاكم ولاية نيفادا، ستيف سيسولاك، في منشور على تويتر، الجمعة، إن الدولة ستوفر الموارد لتعزيز الأمن في الشارع السياحي.

Our hearts are with all those affected by this tragedy. At the State level, we will continue to work with partners in law enforcement to make resources available on the ground and ensure the Las Vegas Strip remains a safe and welcoming place for all to visit. https://t.co/Ci6eNP8f0Y — Governor Sisolak (@GovSisolak) October 6, 2022

المصدر: وسائل إعلام أمريكية