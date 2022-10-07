الحكومة الفرنسية تعتمد خطة "تقنين الطاقة"

قدمت الحكومة الفرنسية رسميا الخميس خطة "تقنين الطاقة"، وهي مصممة للحد من استهلاك الطاقة في البلاد، والاستعداد لفصل شتاء بارد بدون الغاز الروسي.

وفقا لهذه الخطة، يجب ألا تتجاوز درجة الحرارة في مباني المنازل الخاصة والمباني الإدارية 19 درجة، في المستودعات سيتم تخفيضها إلى 16 درجة، في صالات الألعاب الرياضية حتى 14 درجة. يجب ضبط سخانات المياه على درجة حرارة 55 درجة. بالإضافة إلى ذلك، قد تقلص الحكومة موسم التدفئة حسب الظروف الجوية.

سيتم تخفيض درجة الحرارة في حمامات السباحة العامة والساونا والجاكوزي بدرجة واحدة، وسيتم تقليل وقت العمل.

كما وافقت السلطات الفرنسية على حظر عرض الإعلانات المضيئة في الليل - من الساعة 1.00 صباحا إلى الساعة 6.00 صباحا، ومنع ترك أبواب المتاجر مفتوحة مع تشغيل التدفئة أو تشغيل مكيف الهواء. سيتم تقليل وقت إضاءة الملاعب قبل المباريات وبعدها بنسبة 50 ٪ في النهار وبنسبة 30 ٪ في المساء.

المصدر: نوفوستي