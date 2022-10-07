وكالة: تأجيل المفاوضات بين أطراف الصراع الإثيوبي حول تيغراي

نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مصادر دبلوماسية أن المحادثات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي لحل نزاع تيغراي الإثيوبي المستمر منذ عامين لن تجرى كما هو مخطط لها في نهاية هذا الأسبوع.

وأضافت المصادر، أن المشكلات اللوجستية مسؤولة جزئيا عن التأخير، وأن صيغة المحادثات لم يتم الاتفاق عليها، كما لم يتم تحديد موعد جديد.

وكان الاتحاد الإفريقي أعلن أن المحادثات من المقرر أن يقودها المبعوث الخاص للاتحاد أولوسيغون أوباسانجو، بدعم من الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا، ونائب رئيس جنوب إفريقيا السابق فومزيل ملامبو-نغكوكا.

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ويوم الأربعاء أعلنت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية أنها قبلت دعوة من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لحضور محادثات السلام في جنوب إفريقيا.

كذلك أعلنت سلطات تيغراي أنها مستعدة لإرسال مفاوضين، لكنها طلبت توضيحا بشأن هيكل المحادثات، وأصرت على مشاركة مسؤولين دوليين كمراقبين. كما سعت سلطات تيغراي للحصول على ضمانات أمنية لسفر مفاوضيها.

يذكر أن الصراع بين قوات تيغراي والحكومة الفيدرالية الإثيوبية تجدد في أواخر أغسطس، منهيا هدوءا في القتال منذ مارس، سمح لآلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات بدخول إقليم تيغراي، حيث يحتاج أكثر من 5 ملايين شخص إلى مساعدات إنسانية التي توقف تسليمها الآن.

وشرد القتال ملايين الأشخاص في شمالي إثيوبيا، ويعتقد أن عشرات الآلاف لقوا مصرعهم منذ اندلاع الصراع في نوفمبر 2020.

المصدر: وكالة "أسوشيتد برس"