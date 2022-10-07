هرمان من البطيخ الأصفر والأحمر وجرار وغيرها.. تعرف على هدايا بوتين في عيد ميلاده الـ70 (صور)

أعلن الكرملين أن العديد من القادة الأجانب هنأوا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيد ميلاده السبعين. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم العديد من الهدايا.

وأهدى رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هرمان من البطيخ الأحمر والأصفر.

كما قدم رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، لنظيره الروسي جرارا.

وتحدث لوكاشينكا عن هديته قائلا: "هذا الجرار الذي أعمل عليه. إنه الأفضل. تم تجميعه بشكل يدوي".

ويتواجد الرئيس الروسي بيوم عيد ميلاده في سان بطرسبورغ، حيث تعقد قمة غير رسمية لرابطة الدول المستقلة.

المصدر: وكالات