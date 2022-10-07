الشرطة النرويجية: نتلقى عشرات التقارير عن طائرات مسيرة فوق منشآت النفط

تحقق الشرطة النرويجية، مع وزارة الدفاع، في أكثر من 30 تقريرا عن ظهور طائرات بدون طيار مجهولة الهوية في السماء فوق منشآت النفط والغاز في بحر الشمال.







وحسبما ذكر في التقرير فإن "الشرطة تلقت عددا كبيرا من التقارير عن ظهور طائرات مسيرة مجهولة بالقرب من حقول النفط والغاز في بحر الشمال. وفتحت الشرطة ووزارة الدفاع تحقيقا".

ولم يتم التعرف على المشتبه بهم، ونقلت الرسالة عن، أموند ريفهايم، الموظف في قسم شرطة المقاطعة الجنوبية الغربية، قائلا:"نعتقد أن الهدف قد يكون غرس الخوف والقلق والشعور بالتهديد".

وأوضح المتحدث باسم الشرطة أن "عدد الحالات المبلغ عنها أعلى بكثير مما تنشره وسائل الإعلام، حتى الآن، قابلنا حوالي 30 شخصا يعتقدون أنهم شاهدوا طائرات بدون طيار".

وبموجب القانون في النرويج، لا يسمح باستخدام الطائرات بدون طيار بالقرب من منشآت الطاقة، ويجب ألا تقترب الطائرات بدون طيار من المنصات البحرية التي يزيد ارتفاعها عن 500 متر.

المصدر: نوفوستي