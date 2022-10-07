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الولايات المتحدة تقدم استراتيجية جديدة للتنمية في القطب الشمالي

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الولايات المتحدة تقدم استراتيجية جديدة للتنمية في القطب الشمالي
Globallookpress Stefan HuwilerimageBROKER.com
صورة أرشيفية
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قدمت الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجية جديدة لتطوير وجودها في القطب الشمالي لمدة 10 سنوات.

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صرح بذلك مسؤولون في البيت الأبيض في إفادة صحفية، حيث كشفوا عن تلك الاستراتيجية، مع التركيز على القضايا المتعلقة بالجغرافيا السياسية وتغير المناخ.

وصرحت إدارة البيت الأبيض بأن هذه الاستراتيجية ستكون "أول وثيقة حول السياسة الأمريكية الشاملة بشأن القطب الشمالي منذ عام 2013"، وأشارت إلى أنه منذ عام 2013، تطلب عدد من القضايا تحديث استراتيجية أمريكية للقطب الشمالي.

وشددت الإدارة على أن "أزمة المناخ في القطب الشمالي على وجه الخصوص أصبحت أكثر حدة، وحتى قبل بداية هذا العام، بدأت الحقائق الجيوسياسية في القطب الشمالي تتغير".

المصدر: نوفوستي

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