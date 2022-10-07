لوكاشينكو عن الوضع الدولي الصعب: "هم يبحثون عن المخرج منذ زمن بعيد"

رد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، على سؤال من الصحفيين، بالقول إن الذين خلقوا الوضع الدولي الحالي الصعب يجب أن يبحثوا عن مخرج منه، وهذا الأمر ليس شأن روسيا وبيلاروس.

عند وصول لوكاشينكو إلى القمة غير الرسمية لزعماء بلدان رابطة الدول المستقلة في بطرسبورغ، سأله الصحفيون عن المخرج الذي يراه من الوضع الدولي الحالي، وقال: "لماذا يجب علينا البحث عن مخرج من وضع دولي ما؟ لسنا نحن من يجب أن نبحث عن مخرج من الوضع الدولي. لم ندخل إلى هناك ولذلك لا نعتزم القيام بأية محاولة للخروج. هم بالذات من يجب أن يبحثوا عن مخرج من هذا الوضع الدولي لأنهم حشروا أنفسهم فيه".

وتابع لوكاشينكو القول: "هم والحق يقال، يبحثون عن المخرج منذ زمن بعيد".

المصدر: نوفوستي