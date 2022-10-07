بعد أوكرانيا.. إيلون ماسك يعلن عن تسوية لقضية تايوان

اعتبر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أن النزاع على تايوان أمر لا مفر منه، واقترح منعه من خلال جعل الجزيرة منطقة إدارية خاصة تابعة للصين.

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وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أثار الملياردير الأمريكي استياء المؤسسة الحاكمة في أوكرانيا بعدما طرح رؤيته لتسوية روسية أوكرانية.

وقال ماسك في مقابلة أجرتها معه مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية: "توصيتي.. ستكون منح تايوان وضع منطقة إدارية خاصة".

وأضاف: "أعتقد أنه ربما يمكنهم التوصل إلى اتفاق أكثر ليبرالية من اتفاق هونغ كونغ"، مقرا مع ذلك بأن هذه الفكرة قد لا تروق للجميع.

وأشارت "فاينانشال تايمز" إلى اعتقاد ماسك بأن "الصراع على تايوان أمر حتمي".

المصدر: "نوفوستي"