شاهد ردة فعل كيت ميدلتون عندما أحرجتها امرأة إيرلندية

تعرضت كيت ميدلتون، أميرة ويلز وزوجة الأمير البريطاني وليام، لموقف محرج من قبل امرأة أثناء زيارتها أمس الخميس إلى إيرلندا الشمالية.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، ميدلتون وهي تقف حائرة من موقف المرأة التي كانت تصافحها بداية الأمر، ثم قالت لها "تشرفت بلقائك، ولكن من الأفضل لو كنت ببلدك، لأن إيرلندا هي للإيرلنديين" وقامت بتصوير المشهد بهاتفها المحمول.

والتزمت الأميرة الهدوء وأكملت سيرها بابتسامة دون أن ترد بشيء.

المصدر: RT