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لوبان: ماكرون لا يملك رؤية للخروج من أزمة الطاقة

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لوبان: ماكرون لا يملك رؤية للخروج من أزمة الطاقة
Legion-Media Apaydin Alain/Abaca/Sipa USA
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اتهمت زعيمة حزب الوحدة الوطنية اليميني في البرلمان الفرنسي، مارين لوبان، الرئيس إيمانويل ماكرون بأنه لا يملك رؤية لكيفية الخروج من أزمة الطاقة.

وكتبت لوبان على حسابها في تويتر الجمعة: "إيمانويل ماكرون لا يملك رؤية لكيفية الخروج من أزمة الطاقة. إنه ينتظر بحالة من العجز أن يستمر الوضع في التدهور، مفضلا إلقاء اللوم على الفرنسيين باستخدام شعاراته السخيفة". ودعت ماكرون للإطلاع على برنامجها الانتخابي في حال لم يكن يعرف ماذا يفعل.

المصدر: نوفوستي

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