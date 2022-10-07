مظاهرة حاشدة ضد ارتفاع أسعار الكهرباء في وارسو

خرجت مظاهرة حاشدة في العاصمة البولندية واسوا اليوم الجمعة احتجاجا على ارتفاع أسعار الكهرباء في البلاد.

وتجمع عدة مئات من الأشخاص بالقرب من البرلمان البولندي، بما في ذلك عدد غير قليل من ممثلي السلطات المحلية من مناطق مختلفة من بولندا.

وجلب المتظاهرون معهم ملصقات: "الحكومة تجعل المدن مظلمة"، "PIS (الحزب الحاكم في بولندا) = الظلام"، "النفقات ترتفع ، الأسعار ترتفع - لا يمكننا تحمل هذا بعد الآن".

ويعارض المحتجون ارتفاع أسعار الطاقة المقدمة للحكومات المحلية. ويقولون إن ارتفاع أسعار الكهرباء يصل إلى 700٪ فأكثر مقارنة بالعام الماضي.

المصدر: نوفوستي





