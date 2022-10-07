بوتين يتلقى التهاني من قادة العالم بعيد ميلاده الـ70

قال المكتب الصحفي في الكرملين، إن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثات هاتفية اليوم مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووفقا لبيان المكتب الصحفي، تحدث الرئيس بوتين بالهاتف كذلك مع رئيس قرغيزستان صادير جابروف، ومع الزعيم الكوبي ميغيل دياز كانيل بيرموديز ومع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، وكذلك مع أول رئيس لكازاخستان نور سلطان نزارباييف، وخلال كل هذه الاتصالات تلقى بوتين التهاني بعيد ميلاده الذي يصادف اليوم.

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وأشار البيان، إلى أن الرئيس بوتين تلقى بمناسبة عيد ميلاده السبعين، العديد من رسائل التهنئة والبرقيات من رؤساء دول وحكومات الدول الأجنبية، ورؤساء المنظمات الدولية، وممثلي الدوائر والأوساط الاجتماعية والسياسية.

المصدر: نوفوستي