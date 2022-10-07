أردوغان: أتوقع لقاء الرئيس بوتين في الأيام المقبلة

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن توقعه للقاء شخصي بينه وبين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين خلال الأيام القليلة المقبلة.

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جاء ذلك في تصريح للرئيس التركي للصحفيين، حيث قال: "اليوم هو عيد ميلاد السيد بوتين. وأردت أن أهنئه، وأشكره بدوره على وساطتنا في شأن الأزمة الأوكرانية. وإضافة لذلك، سيكون من الجيد إذا تمكنا من عقد اجتماع بشأن علاقاتنا الثنائية خلال الثلاثة أو أربعة أيام المقبلة، إذا كان السيد بوتين يستطيع أيضا الحضور إلى المحادثات الآسيوية (يعقد الرئيس الكازاخستاني الأسبوع المقبل اجتماعات قمة مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا، ورابطة الدول المستقلة). حينها سنكون قادرين على إجراء محادثات ثنائية، فضلا عن التطرق إلى محادثات بشأن روسيا وأوكرانيا".

المصدر: نوفوستي