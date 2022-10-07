مرشح لرئاسة النمسا يدعو إلى رفع العقوبات عن روسيا

قال مايكل برونر زعيم حزب "الشعب - الحرية - الحقوق الأساسية" المرشح للانتخابات الرئاسية في النمسا، إنه يجب رفع العقوبات عن روسيا لأنها لم تسفر حتى الآن عن تغيير الوضع في أوكرانيا.

وأضاف برونر: "يجب على الاتحاد الأوروبي أن يرفع العقوبات (المفروضة على روسيا)، على الأقل لأنها لم توقف حتى الآن الأعمال القتالية. يجب إيجاد حل متفق عليه. قد يكون هذا الحل يكمن في منح الاستقلال الذاتي للمناطق الشرقية (خيرسون ودونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه)، وفقا لنموذج جنوب تِرُول على سبيل المثال. ويجب أن تشهد أوكرانيا نفسها الاستفتاء حول الوضع المحايد الصارم للبلاد".

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وشدد على أنه يرى "فرصة للتعاون بين روسيا والاتحاد الأوروبي، لأن روسيا هي أيضا جزء من أوروبا، ولا ينبغي للاتحاد الأوروبي تحت أي ظرف من الظروف التنازل أمام الولايات المتحدة والناتو من جانب واحد". وأكد برونر أنه يدين ما يحدث على أراضي أوكرانيا. وقال: "أدين كذلك توسع الناتو باتجاه الشرق أو الحروب العدوانية للولايات المتحدة في العقود الأخيرة، على سبيل المثال، في أفغانستان أو العراق".

وأشار إلى أن موضوع حياد النمسا "لا يخضع للنقاش"، فهو "واجب وحق"، لذلك لا ينبغي للجمهورية أن تصبح "مكانا لنشر القوات الأجنبية أو لتحركاتها".

المصدر: نوفوستي