سلطات إينرغودار: العمل جار لإعادة تشغيل وحدتين في المحطة الكهروذرية

قال ألكسندر فولغا رئيس إدارة مدينة إينرغودار، إن الاستعدادات تجري لإعادة تشغيل وحدتي توليد الطاقة الخامسة والسادسة في محطة زابوروجيه الكهروذرية.

وشدد فولغا، على أن المحطة مؤهلة للعمل بشكل جيد، ويمكنها توليد الطاقة الكهربائية.

وأضاف: "بعد اتخاذ القرار بنقل محطة زابوروجيه الكهروذرية إلى تحت ولاية روسيا الاتحادية ولتصبح بعد ذلك تحت إشراف شركة روس إينرغواتوم، تم تعيين إدارة جديدة للمنشأة، وتم اتخاذ قرار بخصوص بدء العمل لإعادة تشغيل وحدتي الطاقة الخامسة والسادسة. وبعد تنفيذ أعمال الصيانة الروتينية، تجري الاستعدادات للتشغيل".

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وتابع فولغا القول: "يواصل العاملون في المحطة باستمرار تنفيذ أعمال الإصلاح وإزالة عواقب الأضرار الناجمة عن القصف الأوكراني. والآن أصبح كل شيء جاهزا عمليا. المحطة في حالة عمل جيدة، ويمكنها توليد الطاقة بعد الإطلاق، ونتوقع ذلك في المستقبل القريب".

المصدر: نوفوستي