الخارجية الروسية: كييف لا ترى الواقع بشكل كاف

صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأنه لا شك في أن كييف لا تدرك الواقع بشكل كاف.

جاء ذلك تعليقا على كلمات الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بشأن "ضربات نووية وقائية" من "الناتو"، حيث قالت زاخاروفا للقناة الأولى الروسية: "الآن لا أعرف من يمكن أن يكون لديه شكوك حول ما يفكرون فيه حقا.. إن ذلك يشير إلى عدم كفاية تصور الواقع، ومن حيث المبدأ، فإن هذا يدل على عدم فهم للأساسيات حول ماهية الأسلحة النووية، والطاقة النووية".

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وتابعت: "إذا تطرقنا إلى ما حدث بالأمس، فإنه عبارة عن اعتراف مباشر بالطبيعة الإجرامية المطلقة لنظام كييف على الهواء مباشرة، لم يعد هناك مجال للالتفاف على الكلمات، أو شطبها كما حاول رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، من تعليق كلماته على الترجمة الخاطئة وأخطاء المترجم والصعوبات الفنية. لقد سمعنا كل شيء على الهواء مباشرة".

وكان زيلينسكي قد قال في اليوم السابق إن على "الناتو" أن يشن ضربات "وقائية" ضد روسيا، وألا "ينتظر الضربات النووية الروسية.

من جانبه صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لوكالة "نوفوستي" الروسية، بأن مثل هذه الكلمات ليست أكثر من دعوة لبدء حرب عالمية، والمسؤولية عن ذلك يجب أن تتحملها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، اللتان توجهان تصرفات كييف فعليا. كما شدد على أن جميع دول العالم يجب أن تنتبه إلى كلام زيلينسكي.

وقد أثارت تصريحات زيلينسكي غضب الأمم المتحدة، حيث تم التذكير في الرد عليها بعدم مقبولية حتى مناقشة أي نزاع نووي.

المصدر: نوفوستي