زاخاروفا تتهم كييف بالابتزاز النووي

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن سلطات كييف بالذات من تمارس الابتزاز النووي، ويؤكد تورطها في ذلك القصف المستمر بشكل متطرف لمحطة زابوروجيه الكهروذرية.

وأضافت ممثلة الخارجية الروسية في حديث تلفزيوني: "ويؤكد ذلك أيضا، ليس فقط السلوك غير المسؤول على الإطلاق، بل والسلوك المتطرف في قصف محطة زابوروجيه الكهروذرية. لقد تحدثنا عن ذلك مرات كثيرة وكررنا أن القصف يجري بشكل متعمد ومقصود وهو عبارة عن ابتزاز بحت".

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وتابعت زاخاروفا القول: "لقد قلنا إن هذه أعمال يمكن وصفها بأنها إرهابية لأن المستهدف فيها هو منشأة بنية تحتية مدنية تولد الطاقة النووية".

المصدر: نوفوستي