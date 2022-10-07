أردوغان: لدينا طائرات مسيرة تتمركز في قبرص التركية لضمان الأمن من كل الجوانب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن لبلاده طائرات مسيرة تتمركز حاليا في "قبرص التركية"، مؤكدا ضرورة ضمان أمن ذلك البلد من جميع الجوانب.

وأضاف أردوغان في تصريحات للصحفيين المرافقين له على متن الطائرة أثناء عودته من العاصمة التشيكية براغ، التي زارها الخميس للمشاركة في قمة "المجتمع السياسي الأوروبي"، ردا على سؤال لأحد الصحفيين حول الخطوات التي قد تتخذها أنقرة على خلفية تصريحات وزير خارجية قبرص التركية: "طائراتنا المسيرة متمركزة حاليا في جمهورية شمال قبرص التركية وعلينا ضمان أمنها من جميع الجوانب".

وأشار الرئيس أردوغان إلى أن تركيا قامت بنشر طائرات مسيرة عادية وأخرى مسلحة في أراضي "جمهورية شمال قبرص".

وأوضح أن المقاتلات التركية يمكنها الوصول إلى شمال قبرص في فترة وجيزة فور إقلاعها من البر الرئيسي لتركيا.

وكان وزير خارجية "قبرص التركية" تحسين أرطغرل أوغلو، قال إن بلاده منحت الأمم المتحدة مهلة شهر واحد "إما أن تعترف بنا أو تسحب قوة حفظ السلام من قبرص".

المصدر: الأناضول