باريس: نستخدم كافة القنوات للحوار مع موسكو من أجل تفادي "السيناريو الكارثي" في أوكرانيا

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء الفرنسي أوليفييه فيران أن بلاده ودولا غربية أخرى تستخدم جميع القنوات للحوار مع روسيا من أجل منع استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.

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وقال فيران في حديث إذاعي اليوم الجمعة تعليقا على احتمال استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا: "فرنسا وأوروبا والدول الغربية على يقظة كاملة بهذا الشأن، ونستخدم كل الوسائل، خاصة الدبلوماسية منها، للتأكد من أن السيناريو الكارثي لن يتحقق".

وأضاف: "نسمع تهديدات متكررة من موسكو لكن القنوات الدبلوماسية التي تم الاحتفاظ بها، تسمح لنا بتوضيح أن هذا السيناريو غير مقبول".

وكانت رئيسة مجلس الاتحاد الرسي فالنتينا ماتفيينكو قد أشارت في وقت سابق إلى أن الغرب قد استنفد حججه لتشويه سمعة روسيا وبدأ الحديث عن "تهديد" نووي قادم منها، موضحة أن روسيا "لم يكن لديها أبدا أي خطط لتهديد أحد بأسلحة نووية"، وأن الأسلحة النووية لا تعتبر إلا عاملا من عوامل الردع والحماية في حال التعرض للعدوان.

المصدر: "نوفوستي"