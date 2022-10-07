وزيرة الخارجية البلجيكية تقص خصلة من شعرها دعما للمرأة الإيرانية (فيديو)

قصت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب خصلة من شعرها في جلسة لمجلس النواب، دعما منها للمرأة الإيرانية، منددة بقمع "لا يطاق للتظاهرات من قبل السلطات الإيرانية".

وقالت لحبيب إنها "مصدومة" لوفاة مهسة أميني الشهر الماضي في طهران.

وأكدت لحبيب أمام النواب البلجيكيين أن "القمع قد يكون أوقع أكثر من 150 قتيلا حتى الآن، دون إحصاء مئات الجرحى والاعتقالات".

والوزيرة البلجيكيّة الناطقة بالفرنسية والمتحدرة من عائلة جزائرية، أمسكت بمقص وقامت بهذه المبادرة لتحذو بذلك حذو نائبة معارضة من أصل إيراني تجلس بجانبها خلال جلسة مساءلة للحكومة في المجلس.

وبحسب لحبيب، هناك ثماني دول من الاتحاد الأوروبي (فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والدنمارك وبلجيكا وجمهوريّة التشيك ولوكسمبورغ) تطالب بشكل مشترك بفرض عقوبات على رؤساء الأجهزة الأمنية الذين أمروا بحملة القمع هذه.

وعلى غرار الولايات المتحدة التي أعلنت الخميس عقوبات اقتصادية ضد سبعة مسؤولين إيرانيين كبار لدورهم في هذا القمع، قد يفرض الاتحاد الأوروبي قريبا عقوبات على الإيرانيين الذين يعتبر أنهم يتحملون المسؤولية عن هذا الوضع.

وستكون المسألة مطروحة في اجتماع وزراء خارجية الدول السبع والعشرين المقرر عقده في 17 أكتوبر.

Live in the Belgian parliament today! Minister Hadja Lahbib, Minister for Foreign Affairs of Belgium cutting off a lock of her hair in support of #MahsaAmini and the brave protesters in Iran.



Strong statement of solidarity by Minister @hadjalahbib!



Women. Life. Freedom! ✌️ pic.twitter.com/Dr9yWK7KZI — Darya Safai MP (@SafaiDarya) October 6, 2022

المصدر: أ ف ب