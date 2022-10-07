كيم جونغ أون يهنئ الرئيس الروسي بعيد ميلاده

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيد ميلاده السبعين.

وكتب الزعيم الكوري الشمالي في برقية التهنئة: "يسعدني أن أرى كيف ينمو بشكل غير مسبوق الدعم المتبادل والتعاون بين البلدين في النضال من أجل زيادة تطوير العلاقات التقليدية الكورية – الروسية، وذلك وفقا لروح الاتفاقات التي تم التوصل إليها في اجتماعنا الأول في فلاديفوستوك في عام 2019 ".

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وأعرب زعيم كوريا الشمالية عن أمله، في أن تلعب علاقات الصداقة الشخصية مع الرئيس الروسي دورا كبيرا في تعزيز وتنمية الصداقة بين البلدين بشكل مستمر.

ووفقا للوكالة، تمنى كيم جونغ أون للرئيس بوتين، الصحة المتينة والسعادة والنجاح في عمله.

المصدر: نوفوستي