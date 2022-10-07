السفير الروسي في روما عن حادث "السيل الشمالي": لا يوجد أغبياء بيننا

رفض السفير الروسي في روما سيرغي رازوف الادعاءات بأن روسيا قد تكون وراء العمل التخريبي الذي استهدف أنابيب "السيل الشمالي" الروسية للغاز في بحر البلطيق.

وقال السفير في حديث لقناة "راي 1" الإيطالية، يوم الخميس: "الآن تأتي هذه المزايدات حول أن الروس فجروا أنبوبهم للغاز بأنفسهم".

وتابع: "أفهم أنه تحت تأثير الدعاية المعادية لروسيا قد تكون لدى الناس آراء مختلفة بشأن الروس وقادة روسيا، لكنني أؤكد لهم أنه لا يوجد بيننا أغبياء".

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وتعليقا على خطط الاتحاد الأوروبي للتخلي عن توريدات الغاز الروسية، قال رازوف إنه "لا يفهم ما هي المشكلة مع الغاز الروسي".

وأوضح: "على مدار 50 عاما كنا نورد الغاز بشكل مستقر إلى أوروبا وإيطاليا بدون أي مشاكل. وكنا على استعداد لمواصلة التوريدات. ولكن في وقت لاحق قررت إيطاليا وحلفاؤها التخلي عن الاعتماد على الغاز الروسي. وهذا ليس خيارنا، إنه خياركم".

يذكر أن أنابيب غاز "السيل الشمالي" و"السيل الشمالي 2" الروسية تعرضت لعمل تخريبي في 26 سبتمبر الماضي، أدى إلى تسرب الغاز منها.

المصدر: نوفوستي