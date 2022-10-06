بعد اجتماع ماراثوني.. الكابينيت الإسرائيلي يفوض لابيد وغانتس بإدارة صراع محتمل مع لبنان

فوض المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر رئيس الوزراء يائير لابيد، ووزير دفاعه بيني غانتس بإدارة "صراع محتمل" مع لبنان، في حال فشل إبرام اتفاقات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، أن الكابينت "عقد مساء الخميس جلسة امتدت لـ3 ساعات ونصف، بشأن الاستعدادات لتصعيد محتمل في أعقاب التطورات الأخيرة فيما يتعلق باتفاقيات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، تمخضت عن تفويض (الكابينت) لحكومة لبيد بإدارة تصعيد محتمل على الحدود الشمالية في حال حدوثه".

وبحسب القناة الرسمية، "سمح لحكومة لبيد بوضع سيناريو تصعيد على الحدود الشمالية دون الحاجة إلى انعقاد الكابينت مرة أخرى".

إقرأ المزيد

وحضر الجلسة مسؤولون أمنيون، من بينهم رئيسا جهازيّ "الموساد" و"الشاباك"، بحسب القناة.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، قوله إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، "بات على فراش الموت، لذا يجب الاستعداد للمواجهة".

ووفق المسؤول فإنّ ” من بين قرارات الكابينت المضي قدما باستخراج الغاز من منشأة كاريش بغض النظر عن الاتفاق”.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أنّ عددا من وزراء الكابينت الذين شاركوا بالجلسة، "في حيرة من أمرهم فمن ناحية، هناك حديث عن الاستعداد للتصعيد، ومن ناحية أخرى، فإن المفاوضات لم تمت بالكامل".

وقالت الصحيفة إنّ واشنطن "تضغط على لبنان للعودة إلى الاتفاق الأصلي قبل أنّ تضيف تعليقاتها عليه".

وفي وقت سابق الخميس، أوعز الوزير غانتس للجيش "بالاستعداد لأي توتر محتمل على الحدود الشمالية".

كما صرح رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الخميس، أن ترسيم حدود بلاده البحرية مع إسرائيل على مشارف الإنجاز، معتبرا أنه عبر ذلك "نتفادى حربا أكيدة في المنطقة".

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية