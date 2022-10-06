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الولايات المتحدة.. سيارة شرطة تصطدم 10 أشخاص في نيويورك (فيديو)

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الولايات المتحدة.. سيارة شرطة تصطدم 10 أشخاص في نيويورك (فيديو)
Gettyimages.ru
سيارة شرطة في نيويورك
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أعلنت الشرطة الأمريكية أن 10 أشخاص بينهم طفل أصيبوا إثر صدم سيارة شرطة لهم في نيويورك، كانت تسير بسرعة كبيرة بعد تلقي طاقمها بلاغا بسرقة سيارة.

وقالت الشرطة إن الحادث وقع عند تقاطع شارع هوى وويستشيستر في فوكشرست حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه وبينما كان الضباط يتجهون إلى الشمال الشرقي بسرعة عالية، انحرفت سيارتهم رباعية الدفع واصطدمت بسيارة مدنية عند تقاطع شارع ويستشستر وشارع هول.

ووفقا لمتحدث باسم إدارة الشرطة، فإن السيارة صعدت على رصيف واصطدمت بالعديد من الأشخاص.

كما أشارت وسائل الإعلام إلى أن السيارة المتعددة الاستخدامات اصطدمت بعمود إنارة ودهست عدة أشخاص بالقرب من محطة للحافلات، من بينهم طفل يبلغ من العمر 5 سنوات ورجل يبلغ من العمر 65 عاما في حالة حرجة.

ووثقت كاميرا مراقبة الكارثة، حيث أظهر مقطع فيديو أن الحادث وقع بسرعة كبيرة بحيث لم يمنح المشاة الوقت للخروج من الطريق.

كما أظهر مقطع فيديو في أعقاب الحادث، الضحايا وهم يرقدون فاقدين للوعي وينزفون على الرصيف.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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