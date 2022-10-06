واشنطن: لا نخطط لسحب قواتنا من السعودية بعد قرار "أوبك +"

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، إن الولايات المتحدة لا تخطط لسحب قواتها وقطع التعاون العسكري مع السعودية، ردا على قرار "أوبك +" خفض إنتاج النفط.

وقال باتيل للصحفيين: "ليست لدينا خطط لفعل ذلك وسحب السلاح في الوقت الحالي".

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وأضاف أن الولايات المتحدة لديها علاقات شاملة للغاية مع المملكة، والتي تشمل مواضيع مختلفة مثل الشراكات الإقليمية، وتحسين العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل، وكذلك الوضع في اليمن وقضايا أخرى.

في وقت سابق، قررت مجموعة من المشرعين الأمريكيين تقديم مشروع قانون يفرض إخراج القوات الأمريكية من السعودية والإمارات ردا على قرار خفض إنتاج النفط.

كما ألمح رئيس المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي التابع للبيت الأبيض، برايان ديس، إلى أن إدارة بايدن بصدد التشاور مع الكونغرس بشأن مسألة الأفضلية التجارية للسعودية فيما يتعلق ببيع الأسلحة والدعم الدفاعي.

واتفقت الدول الأعضاء في تحالف "أوبك +" يوم الأربعاء، على خفض حد الإنتاج الجماعي بمقدار مليوني برميل يوميا، فيما يعد أكبر عملية كبح للإمدادات منذ اتفاق عام 2020 في خضم انهيار الأسعار التاريخي بسبب الجائحة.

المصدر: وكالات