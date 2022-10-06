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ماكرون يدعو الأوروبيين لوضع استراتيجية لحماية البنية التحتية الحيوية

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ماكرون يدعو الأوروبيين لوضع استراتيجية لحماية البنية التحتية الحيوية
AP Geert Vanden Wijngaert
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شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الحاجة إلى حماية البنية التحتية الحيوية في أوروبا في أعقاب انفجارات خطوط "السيل الشمالي"، ودعا إلى استراتيجية أوروبية عامة لهذه الحماية.

وقال ماكرون: "تشمل بنيتنا التحتية الحيوية خطوط أنابيب الغاز والكابلات والأقمار الصناعية، ونحن بحاجة إلى استراتيجية أوروبية لحمايتها".

ووفقا للرئيس الفرنسي، كان من المتاح التوصل إلى "تفاهم مشترك" بأن مثل هذه البنية التحتية "يجب أن تكون محمية على المستوى الأوروبي"، مشددا على أن تطوير مثل هذه الاستراتيجية يجب أن يتم ليس فقط من قبل دول الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضا من قبل دول أخرى في القارة، ولا سيما تلك التي شاركت في اجتماع براغ.

المصدر: تاس

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