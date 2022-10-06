عبد اللهيان: الغرب ينتهج سياسة إزدواجية المعايير تجاه حقوق الإنسان والمرأة

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الغرب ينتهج سياسة إزدواجية المعايير تجاه حقوق الإنسان والمرأة.

وقال إن حقوق المرأة في إيران تحظى ببالغ الأهمية، مشددا على أن المرأة تلعب دورا مهما في مختلف المجالات العلمية والطبية والتعليمية والتكنولوجيا.

إقرأ المزيد

وجاءت تصريحات الوزير الإيراني خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيرلندي سيمو كاوني، تباحثا خلاله تطورات العلاقات الثنائية ومفاوضات إلغاء الحظر وأعمال الشغب الأخيرة في إيران والتدخل الأجنبي فيها.

وخلال الاتصال، قال أمير عبد اللهيان "عليكم ألا تنسوا أنه تم قطع الانترنت خلال الأحداث الداخلية في الولايات المتحدة وتم إغلاق الصفحات الشخصية للرئيس الأمريكي بحجة الحفاظ على الأمن الوطني".

وتابع بالقول إن جزءا من الأحداث الأخيرة في إيران يأتي ضمن مظاهرة سلمية ونحن ندعمها وفقا للدستور الإيراني كما نعتبر طرح المطالب بشكل سلمي حقا قانونيا للشعب.

واردف قائلا: "إلا أن هناك بعض مثيري الشغب قاموا بتحريض من الخارج والقنوات التلفزيونية الأجنبية بإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة والهجوم على الناس وقوات الشرطة"، لافتا إلى أنه سيتم إحالة هؤلاء الأشخاص إلى القضاء.

وشدد على أن طهران ستواجه بحزم مع الجماعات الإرهابية في إطار مكافحتها للإرهاب.

وفي سياق آخر، نفى الدبلوماسي الإيراني بشدة بيع إيران مسيرات وأسلحة لروسيا لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا، وأكد أن طهران تؤكد على الحل السياسي للأزمة.

من جانبه رحب وزير الخارجية الأيرلندي بتقدم مفاوضات إلغاء الحظر وأكد أن التوصل إلى اتفاق سيخدم مصالح جميع الأطراف.

وأضاف كاوني "نأمل أن لا تؤدي التطورات الدولية بما فيها الأزمة في اوكرانيا أو التطورات الداخلية في واشنطن، إلى تعقيد التوصل إلى الاتفاق".

وحول أعمال الشغب الأخيرة في إيران أشار الوزير الأيرلندي إلى أن مطالب الشعب السلمية تحظى بأهمية في طهران.

المصدر: إرنا