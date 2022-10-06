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اليابان تحظر تصدير مواد "قد تستخدم بصناعة الأسلحة الكيميائية" إلى روسيا

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اليابان تحظر تصدير مواد
Legion-Media IB Photography
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حظرت اليابان تصدير 89 مادة إلى روسيا "قد تستخدم في صناعة الأسلحة الكيميائية"، فيما تخلت موسكو عن السلاح الكيميائي منذ عقود، وتطالب واشنطن بأن تحذو حذوها بموجب اتفاق وقعته معها.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في 26 سبتمبر أن البلاد ستوسع العقوبات المفروضة على روسيا، وفرضت حظرا على تصدير السلع والمواد " المرتبطة بالأسلحة الكيميائية".

وتمت الموافقة على قائمة المواد المحظورة الـ89 من قبل الحكومة اليابانية في 30 سبتمبر.

وحظرت اليابان في وقت سابق تصدير الشاحنات والجرافات إلى روسيا، ما أدى إلى انتعاش صناعتها في عدة مناطق بروسيا بعد زوال المنافسين.

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وقبل ذلك، حظرت تصدير السيارات الفاخرة والمشروبات الكحولية ومستحضرات التجميل والمصنوعات الجلدية.

المصدر: نوفوستي

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