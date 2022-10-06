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مقتل شخص في هجوم بسكين قرب كازينو في لاس فيغاس بالولايات المتحدة

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مقتل شخص في هجوم بسكين قرب كازينو في لاس فيغاس بالولايات المتحدة
Legion-Media Joerg Hackemann/Meinzahn
صورة من الأرشيف
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أعلنت شرطة مدينة لاس فيغاس في ولاية نيفادا الأمريكية، يوم الخميس، أن شخصا واحدا على الأقل قتل في هجوم بسكين بالقرب من مبنى كازينو في المدينة، وأصيب 5 آخرون بجروح.

وأشارت الشرطة إلى أنها تلقت بلاغا بوقوع الهجوم بالقرب من كازينو عند الساعة 11:42 صباح الخميس بالتوقيت المحلي (الساعة 18:42 مساء بتوقيت غرينيتش).

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وقالت الشرطة إنها تمكنت من القبض على منفذ الهجوم، وإن جميع المصابين تم نقلهم إلى المستشفى.

ولم تكشف الشرطة عن المزيد من التفاصيل بشأن الهجوم أو المهاجم، وفتحت تحقيقا في الحادث.

المصدر: تاس

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