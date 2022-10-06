فرنسا وبريطانيا تجددان تأكيد التزامهما بدعم كييف

جددت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التأكيد على التزامهما بتقديم "كل الدعم اللازم لأوكرانيا لتتمكن من استعادة سيادتها على أراضيها".

وبحسب البيان البريطاني الفرنسي المشترك الذي نشر على موقع الحكومة البريطانية فقد "التقت رئيسة الوزراء ليز تراس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش القمة الأولى للمجموعة السياسية الأوروبية في براغ".

إقرأ المزيد

وأضاف البيان أن الجانبين "أكدا عزمهما على تقديم كل الدعم اللازم لأوكرانيا طالما أن الأمر يتطلب استعادة السيادة الأوكرانية ووحدة أراضيها".

وتابع البيان قائلا: "يعتبر تحول الطاقة والاستغناء عن الهيدروكربونات الروسية من التحديات المشتركة"، مشيرا إلى أن رئيسة الوزراء ناقشت والرئيس الفرنسي تعزيز التعاون الثنائي خاصة في مجال الطاقة".

وأكدا من جديد إيمانهم بأن كلا من الطاقات المتجددة والنووية هي جزء من استراتيجيات متسقة لتحقيق التحول في مجال الطاقة والاستقلال الاستراتيجي.

كما أعربا عن الدعم الكامل من الحكومتين البريطانية والفرنسية لمحطة الطاقة النووية الجديدة في "Sizewell"، حيث توقعا من الهيئات ذات الصلة الانتهاء من الترتيبات في الشهر المقبل.

وحسب البيان فقد التزم القادة بتعزيز وزيادة التعاون النووي المدني بين المملكة المتحدة وفرنسا، بما في ذلك الابتكار وتطوير البنية التحتية ومهارات القوى العاملة، قبل قمة المملكة المتحدة وفرنسا في العام المقبل.

وجددا الطرفان التأكيد على العلاقات القوية والتاريخية بين البلدين، واتفقا على عقد القمة المقبلة بين المملكة المتحدة وفرنسا في عام 2023 في باريس للمضي قدما بجدول أعمال ثنائي متجدد.

ورحب الرئيس ماكرون ورئيس الوزراء تراس بجودة المناقشات خلال القمة الأولى للمجموعة السياسية الأوروبية، ويتطلعان إلى الخطوات التالية.

المصدر: وكالات