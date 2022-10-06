أول عضو في جماعة أمريكية متطرفة يقر بالذنب في الهجوم على الكابيتول

أقر أحد أعضاء جماعة "براود بويز" الأمريكية اليمينية بأنه مذنب بالتآمر مع أعضاء آخرين في الجماعة في الهجوم على الكابيتول، بهدف وقف انتقال السلطة الرئاسية بعد انتخابات 2020.

وبذلك يكون جيريمي جوزيف برتينو (43 عاما) أول عضو في الجماعة المتطرفة يقر بالذنب في تهمة التآمر التحريضي.

وقال المدعي الفيدرالي إن برتينو (وهو من نورث كارولينا)، وافق على التعاون مع تحقيق وزارة العدل في الدور الذي لعبه قادة "براود بويز" في هجوم غوغاء على مبنى الكونغرس الأمريكي (كابيتول) في 6 من يناير 2021.

كذلك أقر برتينو بأنه مذنب في تهمة حيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني في آذار 2022 في بلمونت بولاية نورث كارولينا.

ووافق قاضي المحكمة الجزائية الأمريكية تيموثي كيلي على إطلاق سراح برتينو في انتظار جلسة النطق بالحكم التي لم يتم تحديد موعدها بعد.

المصدر: "أ ب"