بريطانيا.. طعن 3 أشخاص بحادث سرقة في لندن

أعلنت شرطة لندن يوم الخميس أن ثلاثة أشخاص نقلوا إلى المستشفى بعد تعرضهم للطعن في وسط المدينة، بحادث سرقة.

وذكرت الشرطة في تغريدة: "تلقينا بلاغات عن ثلاث عمليات طعن ودفع شخص إلى الأرض في بيشوبس جيت في الساعة 9:46 صباحا (08:46 بتوقيت غرينتش) ووصل الضباط إلى مكان الحادث في الساعة 9:51 صباحا".

وأضافت الشرطة: "نقل ثلاثة ضحايا إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.. ليس لديهم إصابات تهدد حياتهم".

وقالت إنه يجري البحث عن اثنين من المشتبه بهم كجزء من التحقيق الجاري بشأن محاولة سرقة هاتف ولا يتم التعامل مع الحادث على أنه مرتبط بالإرهاب، لم يتم تحديد الدافع وراء الهجوم الذي وقع في قلب مركز لندن المالي.

وأفادت بأن وقف سرقات الهواتف وتقديم الجناة إلى العدالة من أولويات شرطة مدينة لندن، مؤكدة انخفاض عدد حالات سرقة الهواتف بسبب الجهود المركزة بما في ذلك العمل مع الزملاء في دائرة شرطة العاصمة وإجراء عدة اعتقالات.

Statement released following an attempted robbery on #Bishopsgate this morning: https://t.co/yhwhgwQ5Jhhttps://t.co/OLOK7cL1Sf — City of London Police (@CityPolice) October 6, 2022

هذا، وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن شهود عيان قالوا إن الضحايا حاولوا منع شخصين على دراجتين كهربائيتين من سرقة هاتف محمول.

كانت هناك نظرية أخرى نقلتها صحيفة "غارديان" وهي أن شخصا ما كان يحاول سرقة دراجة.

وأوضحت شرطة مدينة لندن لاحقا أن مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر ضباطهم وهم يعتقلون مشتبها به، لا علاقة له بهذا الحادث.

We are aware of a video circulating on social media which shows our officers arresting a man. This is a separate incident and does not relate to the incident on Bishopsgate this morning. — City of London Police (@CityPolice) October 6, 2022

المصدر: وكالات + وسائل إعلام بريطانية