البيت الأبيض: نعيد تقييم التعاون الدفاعي مع السعودية عقب قرار "أوبك +"

ألمح رئيس المجلس الاقتصادي التابع للبيت الأبيض برايان ديس، إلى أن إدارة بايدن بصدد استشارة الكونغرس حول الأفضلية الممنوحة للسعودية في بيعها الأسلحة، ودعم واشنطن الدفاعي لها.

إقرأ المزيد

وقال ديس خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال عما إذا كانت السعودية تستحق الحصول على أسلحة ودعم دفاعي أمريكي في ضوء قرار مجموعة "أوبك +": "سنجري تقييما ونتشاور مع الكونغرس عن كثب بشأن جملة من القضايا المتصلة بهذا الأمر".

واتفقت الدول الأعضاء في تحالف "أوبك +" يوم الأربعاء، على خفض حد الإنتاج الجماعي بمقدار مليوني برميل يوميا، فيما يعد أكبر عملية كبح للإمدادات منذ اتفاق عام 2020 في خضم انهيار الأسعار التاريخي بسبب الجائحة.

وفي وثيقة للبيت الأبيض صدرت الثلاثاء، أعربت واشنطن عن قلقها من هذه الخطوة لخفض إنتاج النفط، وقالت إنها قد تسبب أزمات رئيسية للبلاد ويمكن اعتبارها "عملا عدائيا".

وعقب قرار المنتجين الأربعاء، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن شعوره بالخيبة تجاه اتفاق "أوبك+"، مشددا على أهمية إمدادات الطاقة العالمية في ظل أزمة أوكرانيا.

المصدر: وكالات