واشنطن تنفي عزمها نشر أسلحة نووية في بولندا

أعلن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، أن واشنطن لا تخطط لنشر أسلحة نووية في بولندا والدول التي انضمت إلى الناتو بعد عام 1997.

وقال باتيل: "لسنا على علم بأن هذا الموضوع قد أثير أثناء المفاوضات، لكن يمكنني القول إن الولايات المتحدة لا تخطط لنشر أسلحة نووية على أراضي الدول الأعضاء في الناتو التي انضمت بعد عام 1997".

ويذكر أن بولندا انضمت بشكل رسمي إلى حلف الناتو في عام 1999

وفي وقت سابق، قال الرئيس البولندي أندريه دودا، إنه لا يعارض نشر الأسلحة النووية الأمريكية في بولندا، وأن هذا الموضوع لا يزال مطروحا للنقاش.

المصدر: نوفوستي