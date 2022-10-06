الاتحاد الأوروبي يعفي اليابان من الالتزام بعقوباته ضد النفط الروسي

أعفى الاتحاد الأوروبي اليابان من الالتزام بعقوباته، وأتاح لطوكيو الاستمرار في استيراد النفط الروسي عبر خط أنابيب "سخالين 2" شرقي روسيا حتى الـ5 من يونيو المقبل.

يذكر أن مشروع "سخالين 2" يشمل تطوير حقل بيلتون أستوكسكوي للنفط، وحقل لونسكوي للغاز الطبيعي قبالة سواحل جزيرة سخالين في بحر أوخوتسك في الشرق الأقصى الروسي، وتديره شركة "سخالين" الحكومية الروسية لاستثمارات الطاقة.

ويشمل المشروع أول محطة للغاز الطبيعي المسال في روسيا، حيث يقع في مناطق طبيعية عذراء لم تتأثر بالنشاط البشري.

ويتم عبر أنابيب "سخالين 2" تصدير الغاز والنفط إلى اليابان وكوريا الجنوبية وغيرهما من بلدان المنطقة.

المصدر: تاس