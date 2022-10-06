"لي سيور": بلجيكا تخشى على مستقبل صناعاتها نتيجة للعقوبات ضد روسيا

أشارت صحيفة "لي سيور" البلجيكية إلى أن بروكسل أعربت عن قلقها من القيود التي فرضت على قطاع الصلب الروسي، تخوفا من العواقب التي قد تلحق بصناعاتها.

وذكرت الصحيفة أن النائب البلجيكي عن الحزب الاشتراكي أندريه فلاو أعرب عن قلقه مما قد تلحقه العقوبات الجديدة ضد روسيا من مخاطر على قطاع الصناعة البلجيكي.

وأضاف أن تبني الحزمة الثامنة من العقوبات سيؤثر بشكل مباشر على مصانع الصلب التابعة لشركة NLMK في مدينتي كلابيك ولا لوفيير.

ووفقا لمصادر مطلعة فإن مخاوف بروكسيل جاءت بعد تحذيرات على مستوى واسع من قبل نقابة الصناعات في منطقة والونيا الصناعية في بلجيكا.

يذكر أن مجلس الاتحاد الأوروبي صادق اليوم الخميس على الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا الاتحادية وتشمل حظر استيراد منتجات الصلب الجاهزة والمنتجات شبه المصنعة من روسيا.

المصدر: نوفوستي

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