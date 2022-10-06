محكمة كييف تطالب بنقل رئيس جورجيا الأسبق إلى أوكرانيا

أعلن شالفا خاشابوريدزي، محامي رئيس جورجيا الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي المحبوس في جورجيا، أن محكمة كييف طالبت بنقل مؤقت لساكاشفيلي إلى أوكرانيا خلال فترة التحقيق معه.

وقال المحامي: "أصدرت محكمة كييف في جلسة اليوم قرارا بشأن النقل المؤقت لساكاشفيلي إلى الجانب الأوكراني لإجراء تحقيقات. أريد على الفور أن أقول إن القضية التي تنظر فيها محكمة كييف لا تتعلق باعتقاله وسجنه في جورجيا. تتعلق هذه القضية بأحداث أوكرانية داخلية في زمن بيوتر بوروشينكو (رئيس أوكرانيا السابق)".

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وأضاف أنه بعد قرار المحكمة، ستتوجه وزارة العدل الأوكرانية إلى نظيراتها الجورجية بطلب نقل الرئيس الأسبق. وستبقى الكلمة الأخيرة للجانب الجورجي.

وأشار إلى أنه كان هناك قضايا طالبت فيها محكمة دولة ما بنقل مدان أو آخر ولبى الجانب الجورجي الطلب.

واعتقل ساكاشفيلي، الذي وصل سرا إلى جورجيا في اليوم السابق للانتخابات البلدية في أكتوبر الماضي، ووضع في سجن بمدينة روستافي.

المصدر: تاس