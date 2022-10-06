إيران.. والدة شاكرمي تتهم السلطات بقتلها

اتهمت والدة الفتاة الإيرانية نيكا شاكرمي التي لقيت حتفها أثناء مشاركتها في الاحتجاجات على خلفية مصرع مهسا أميني، السلطات الإيرانية بقتل ابنتها.

كما اتهمت نسرين شاكرمي في شريط فيديو نشرته الخميس وسائل إعلام معارضة في الخارج، السلطات بتهديدها للإدلاء بتصريح بشأن وفاة نيكا البالغة 16 عاما والتي فُقدت في 20 سبتمبر بعد توجهها للمشاركة في احتجاج مناهض لإلزامية الحجاب في طهران.

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وكان من المقرر أن تدفن نيكا شاكرمي في مدينة خرم آباد (غرب) في ذكرى ميلادها 17، حسبما كتبت خالتها أتاش شاكرمي على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن وسائل إعلام ناطقة بالفارسية خارج إيران أفادت بأنه لم يُسمح لأسرة الفتاة بدفنها في مسقط رأسها، وأن خالتها وخالها اعتقلا في وقت لاحق.

وظهرت الخالة في وقت لاحق على شاشة التلفزيون قائلة إن نيكا "ألقيت" من مبنى متعدد الطوابق، لكن والدة الفتاة قالت إن أختها "أجبرت على الإدلاء بهذه التصريحات وبثها"، وفق ما جاء في الفيديو الذي بثه على الإنترنت الخميس "راديو فاردا"، وهي إذاعة فارسية تمولها الولايات المتحدة ومقرها براغ.

وقالت نسرين شاكرمي "كنا نتوقع منهم أن يقولوا ما يريدون لتبرئة أنفسهم.. وقد ورطوا أنفسهم في الواقع".

وتابعت "ربما لست بحاجة لبذل جهد كبير لإثبات أنهم يكذبون.. قُتلت ابنتي في الاحتجاجات في اليوم نفسه الذي اختفت فيه".

وأكدت الأم أن تقرير الطب الشرعي استنتج أنها "قتلت في ذلك التاريخ، وبسبب ضرب قوي متكرر على الرأس".

وأردفت "رأيت جثة ابنتي بنفسي.. يظهر الجزء الخلفي من رأسها أنها تعرضت لضربة شديدة لأن جمجمتها تجوفت.. هكذا قُتلت".

وأضافت نسرين أن السلطات حاولت الاتصال بها عدة مرات لكنها رفضت الرد.

وأشارت إلى أنه رغم ذلك "اتصلوا بآخرين، أعمامي، وآخرين، قائلين إنه إذا لم تتقدم والدة نيكا وتقول الأشياء التي نريدها، أي السيناريو الذي نريده واختلقناه، فسنقوم بكذا وكذا، وهددوني".

المصدر: أ ف ب