أشار نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف إلى أن التضخم في بعض دول الاتحاد الأوروبي التي تكن عداء كبيرا لروسيا، "صار كارثيا ببساطة".

وكتب على قناته في "تلغرام": "وفقا لـEurostat، فإن التضخم في منطقة اليورو قد حطم الرقم القياسي خلال العقود الأخيرة، بأكثر من 9٪. ومع ذلك، في بعض دول الاتحاد الأوروبي الوضع كارثي بكل بساطة وبينها أكثر الدول عداء لروسيا".

وأشار مدفيديف إلى أنه في إستونيا ارتفع التضخم بنسبة 22.2٪ على أساس سنوي، وفي ليتوانيا بنسبة 21.1٪ وفي لاتفيا بنسبة 20.8٪ وفي التشيك بنسبة 17.3٪.

وتابع: "وهذه الأرقام لا تزال بعيدة كل البعد عن حدها الأقصى".

المصدر: نوفوستي